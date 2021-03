Pular jantar ajuda a emagrecer mesmo? Estudo responde

O co-autor do estudo, Toshiki Moriyama, afirma que isso acontece porque tende a ingerir mais calorias no dia seguinte, nas outras refeições.

A análise foi feita com mais de 25 mil estudantes, e concluiu que os voluntarios que não jantavam apresentavam um ganho de peso de 10 % em comparação com os que faziam a refeição.

