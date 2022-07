Mole ou dura? Descubra o que significa cada tipo de gordura na barriga

Em se tratando de uma barriga que aumentou não por acúmulo de gordura, é preciso investigar a causa. Retenção de líquidos exige redução do consumo de sal, hidratação, atividades físicas, avaliação médica dos níveis hormonais e de eventuais problemas cardiovasculares, nos rins ou no fígado.

O aumento da barriga tem relação com o consumo excessivo de calorias, mas outros fatores podem contribuir, como retenção de líquidos, distensão por comer em excesso, constipação, problemas cardíacos ou verminoses. No caso de pessoas magras que acumulam alto percentual de gordura na região da barriga, as causas podem ser sedentarismo, má alimentação ou genética.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.