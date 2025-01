Janeiro Branco destaca as doenças relacionadas à ansiedade no Brasil

“Reconhecer os sinais é fundamental para prevenir complicações. Sintomas como irritabilidade, falta de ar, tensão muscular, sensação constante de cansaço, dificuldades de concentração e mudanças no apetite podem ser indicativos de que o transtorno está afetando o corpo e a mente. Identificar esses alertas precocemente ajuda a buscar apoio profissional e evitar o agravamento do quadro”, explica.

O impacto também é evidente no ambiente de trabalho. Ela é a terceira maior causa de afastamentos profissionais no Brasil, frequentemente agravando doenças como dores crônicas e transtornos cardiovasculares.

Eleita a palavra do ano, a ansiedade reflete a preocupação crescente com seus impactos na saúde. Especialistas apontam que o estresse crônico pode desencadear insônia, taquicardia, enxaquecas e até mesmo diabetes, afetando a qualidade de vida de milhões de pessoas.

