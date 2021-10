Idoso que contraiu covid é diagnosticado com síndrome do ânus inquieto

Algumas semanas após receber alta médica, o idoso teria começado a ficar com desconforto no ânus, impulso para se mover constantemente e sensação de mal estar ao sentar e durante à noite.

Três pesquisadores da Universidade Médica de Tóquio, no Japão, relataram o caso de um paciente de 77 anos que após se recuperar da covid-19 começou a apresentar sintomas da síndrome do ânus inquieto.

