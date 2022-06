Especialistas explicam porque os olhos brilham quando estamos felizes

Os olhos entregam sentimentos como alegria e satisfação, não é apenas linguagem poética. Quando estamos muito felizes, o olhar fica realmente diferente, pois o brilho serve para auxiliar a expressão e para acessarmos emoções, é o que explica o neurocientista Fernando Gomes, do Hospital das Clínicas de São Paulo.

O brilho acontece quando se alinha a ativação cerebral com a motivação interna, de acordo com o neurocientista Fernando Gomes, é como se o circuito cerebral do prazer se conectasse à tarefa que está sendo executada.

"O olhar é mais vinculado pelo sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Quando se gosta muito de uma atividade, no momento da execução, vem naturalmente um brilho no olhar. Quando há a possibilidade de fazer algo que se gosta, há esse brilho, sim", disse Gomes ao Uol.

A ativação do sistema nervoso autônomo propicia a lubrificação dos olhos com a lágrima, por isso se dá o brilho no olhar. Além da dopamina, o cérebro reage liberando serotonina e adrenalina. "Os olhos e a comunicação facial revelam 100% do que uma pessoa sente. As palavras ditas nem sempre são exatamente o que querem dizer, mas os olhos e a expressão facial não conseguem mentir", explicou o neurocientista.