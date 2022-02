Entenda a influência da alimentação saudável na saúde mental

Alimentos ricos em Triptofano, Magnésio, Vitaminas do Complexo B e Ácidos Graxos que são importantes para as funções cerebrais e indicados pela nutricionista. “Alguns deles são: banana, abacate, ovos, castanhas, amêndoas, sementes, grãos integrais, peixes - como o atum e o salmão, lácteos desnatados e o chocolate amargo”.

“Esses nutrientes ajudam a melhorar nossas funções cerebrais, níveis de energia, memória, além de ajudar a controlar as emoções. Diversos estudos já apontam a importância dos nutrientes nos processos metabólicos do cérebro e de como a alimentação tem importante impacto sobre nosso processo cognitivo e estado emocional”, destaca a nutricionista.

Somos o que comemos, certo? A frase popular possui a sua verdade. A relação entre a saúde mental e a alimentação já é conhecida há muito tempo. Mas foi nos últimos cinco anos que a psiquiatria nutricional ganhou ainda mais importância, produzindo estudos que mostram que uma alimentação pouco saudável, com base em alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, pouca água e com ritmo irregular, pode causar ou agravar transtornos como a depressão e a ansiedade.

