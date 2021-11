Atrofia vaginal causa secura e desconforto durante sexo

Apesar de ser comumente relacionada às mulheres com mais de 50 anos, quando geralmente já se atingiu a pós-menopausa, a atrofia pode acometer as mais jovens.

“Atrofia vaginal é caracterizada pela sensação de ardor, dor na relação sexual, ressecamento vaginal decorrente de uma diminuição na concentração de estrogênio no corpo feminino. A mulher na menopausa, quando seus ovários param de produzir o estradiol (estrogênio) evoluem com atrofia vaginal, outras épocas da vida das mulheres também podem ocorrer a baixa desse hormônio como o puerpério (período pós-parto)”, explica a ginecologia.

Pesquisa publicada na Climacteric aponta que 45% das mulheres na pós-menopausa sofrem com a doença no mundo todo, mas só 25% tratam a doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.