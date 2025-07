'Triste ver a que ponto chegou', diz Eduardo Bolsonaro em critica a Nikolas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar, nesta terça-feira (28), o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em contexto de cobrança de apoio depois da imposição de tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

Em uma postagem nas redes sociais, Eduardo comentou uma publicação do blogueiro Allan dos Santos que criticava a aproximação de Nikolas com uma mulher que atualmente se apresenta como ex-bolsonarista.

Na postagem, Santos diz que Nikolas seria um "canalha" se de fato tiver se aproximado da mulher, conhecida como "Baianinha". O blogueiro, que vive atualmente nos Estados Unidos, é foragido da Justiça brasileira desde 2021 em razão de uma prisão preventiva decretada no inquérito que investiga uma organização criminosa para a disseminação de fake news.

Eduardo respondeu à postagem de Santos também criticando Nikolas, que é considerado um dos nomes mais proeminentes no campo bolsonarista.

"Ela [Baianinha] é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou", afirmou Eduardo no X (antigo Twitter).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já fez antes declaração pública em que chama a atenção do parlamentar mineiro.

Na sexta-feira (25), ele cobrou Nikolas dizendo que o correligionário deveria ser mais atuante na defesa do ex-presidente, que é atualmente réu em uma ação penal sobre a trama golpista de 2022 para impedir a posse do presidente Lula (PT).

Em entrevista à revista Oeste, o filho do ex-mandatário falou que Nikolas tem como especialidade a comunicação, o que poderia ser útil aos aliados, mas que tem sido "pouco ativo".

"Acho que é difícil que ele [Nikolas] não tenha a dimensão do que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos", afirmou. "Causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante [ofensiva de Eduardo no exterior contra Moraes]. Eu não acho o Nikolas uma pessoa mal-intencionada, mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo".

O deputado mineiro tem falado a favor do ex-presidente, mas com menos ênfase do que o almejado por parte dos aliados. Depois que Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares, no último dia 18, Nikolas se somou a parlamentares que falaram com a imprensa a favor do ex-presidente.

A atuação, entretanto, tem sido considerada tímida por aliados, que destacam o bom desempenho do congressista nas redes sociais em momentos como o da descoberta da fraude no INSS, quando um vídeo do parlamentar contra o governo Lula impulsionou uma onda de menções nas redes sobre o tema.