Tarcísio fará procedimento médico no dia de protesto bolsonarista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será submetido a um procedimento médico na tarde do próximo domingo (3), no Hospital Albert Einstein, na capital. Ele passará por uma radioablação por ultrassonografia de tireoide.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) organizam um ato na avenida Paulista com o mote "reaja, Brasil" programado para o mesmo período. Tarcísio não deve comparecer à manifestação.

Segundo nota oficial do governo estadual, a alta está prevista para o mesmo dia. Na segunda-feira, o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio é apontado, contrariando Bolsonaro, como possível presidenciável para 2026 diante de um vácuo aberto no campo da direita com a inelegibilidade do ex-presidente.

O governador tem evitado falar com a imprensa desde o anúncio das tarifas de 50% para produtos brasileiros pelos EUA. Ele acumulou desgastes com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair, por tentar encontrar uma solução para o tarifaço sem envolver a pauta da anistia a seu pai.

"É hora dos homens tirarem os adultos da sala", escreveu Eduardo nas redes sociais no domingo (27) sobre a negociação envolvendo as tarifas..

A frase, embora não cite Tarcísio nominalmente, é uma referência à fala do governador durante o evento Expert XP 2025, no sábado (26), no qual o governador disse que sua gestão tem articulado, junto a parlamentares e empresários nos EUA, "de forma profissional, silenciosa, para ver se conseguimos atenuar esses efeitos".