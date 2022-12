Tarcísio é diplomado em SP; Eduardo Bolsonaro é vaiado e chamado de 'mito'

No caso de Tarcísio, técnicos do TRE-SP apontaram falhas na prestação. O valor chega a R$ 35,8 milhões, o que representa quase 100% das despesas da campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral seguiu o tribunal e recomendou a reprovação das contas, que ainda serão julgadas.

Técnicos do TRE recomendaram a reprovação das contas do governador eleito e reprovaram de vários deputados federais, tais como Eduardo Bolsonaro, Boulos e Celso Russomanno (Republicanos), e estaduais, como Suplicy, Tomé Abduch (Republicanos) e Vinicius Camarinha (PSDB).

Deputadas estaduais do PSOL fizeram protestos silenciosos ao receberem os diplomas. A bancada do Movimento Pretas levantou uma faixa que dizia "O povo preto quer viver". Já a Bancada Feminista do PSOL ergueu cartazes que pediam justiça a Felipe, que morreu durante visita e Tarcísio a Paraisópolis.

Depois, o tribunal diplomou as federações, iniciando pelos parlamentares com mais votos.

Tarcísio está formando seu governo e já nomeou 13 secretários. Deve anunciar nesta semana nomes para as outras pastas. Ele também recebe nos próximos dias os relatórios elaborados pelas equipes de transição do governo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi diplomado nesta segunda-feira (19) com o vice, Felício Ramuth (PSD), deputados federais, estaduais e o senador eleito Marcos Pontes (PL-SP). A cerimônia ocorreu na Sala São Paulo, no centro da capital paulista.

