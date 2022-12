Tarcísio anuncia secretário que assinou carta contra sua eleição

VEJA A LISTA COMPLETA DO SECRETARIADO DO GOVERNO TARCÍSIO

A pasta anunciada nesta sexta era a única que faltava para completar a composição do novo governo, que terá 23 secretarias. Na quarta (21), o futuro governador divulgou 10 nomes. O secretariado contempla o PSD de Gilberto Kassab, o Republicanos e tem poucos bolsonaristas. O PSDB ficou de fora do primeiro escalão.

O engenheiro destaca que a ciência ficava ligada ao desenvolvimento econômico e que agora existe a recomendação de Tarcísio em transformá-la em desenvolvimento social. Um de seus desafios é aumentar a sinergia política entre as instituições científicas do estado.

Agopyan é conhecido no meio acadêmico paulista e tem relacionamento próximo com dirigentes da área e de instituições federais de todo o estado. "Isso facilita muito meu trabalho e tenho certeza que meu nome foi levantado por essas pessoas", diz.

Ex-reitor da USP por três mandatos, o engenheiro também foi diretor da Escola Politécnica da USP, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), além de coordenar a área de ciência e tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo em 2008 e 2009, na gestão de José Serra (PSDB).

Sem filiação partidária, o ex-reitor afirmou à Folha de S.Paulo que o futuro governador sabe que ele não o apoiou no último pleito e que não houve mal estar no convite. "Assinei a carta, mas me mantive neutro na eleição. Fiquei impressionado com o convite porque ele não quis apenas apoiadores", diz.

