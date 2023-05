Primeira-dama de Roraima é eleita conselheira do TCE e vai julgar as contas do marido

A primeira-dama de Roraima, Simone Denarium, foi eleita nesta segunda-feira (22) nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RR). O nome da esposa do governador Antonio Denarium foi escolhido pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Ale-RR).

Dos 24 parlamentares que participaram da votação, 17 votaram em Simone. O deputado Jorge Everton recebeu quatro votos, o reitor da Universidade de Roraima, Regys Freitas, recebeu três votos. A advogada Maria Souza Lima não recebeu votos. Outro candidato que estava na disputa, deputado Coronel Chagas, desistiu minutos antes da votação.

Simone Soares de Souza, também chamada de Simone Denarium, tem 49 anos, sendo bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Roraima, com pós-graduação em Auditoria Pública pela Faculdade Atual da Amazônia. Ela já foi secretária em três pastas do governo.

Ela foi eleita para cargo vitalício no TCE-RR, que possui salário de R$ 35,4 mil. Ela vai ocupar vaga do conselheiro Henrique Machado, que se aposentou. A função é destinada para analisar e julgar as contas públicas de gestores do Estado, como as do governador.

Simone Denarium é a segunda esposa de governador a ser escolhida conselheira de contas neste ano. A primeira foi Daniela Barbalho, esposa do governador do Pará Helder Barbalho, que foi eleita em março.