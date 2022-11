Padre tira batina e abandona missa após discussão política com fiel

"A Diocese de Anápolis lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da Santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis. O Bispo diocesano, Dom João Wilk, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências.

No vídeo, é possível escutar o padre dizer: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia". Em seguida, ele tira a batina e a joga sobre o púlpito antes de sair do altar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.