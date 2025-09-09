Moraes diz que Bolsonaro iria acabar com independência do Judiciário em segundo mandato





BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o país no fim de dezembro de 2022, mas a organização criminosa continuou atuando no Brasil na coordenação dos ataques de 8 de janeiro.

Segundo Moraes, a depredação das sedes dos Poderes teve o mesmo objetivo desde o início do cometimento dos crimes, ainda em julho de 2021.

"[Bolsonaro] pretendia duas coisas durante todo o mandato: a extinção do Estado democrático de Direito, com o apequenamento e a extinção da independência do Poder Judiciário, para governar sem pesos e contrapesos, à margem da Constituição. E depois atos executórios para se perpetuar no poder: se perdesse, golpe de Estado; se ganhasse, iria acabar com a independência do Poder Judiciário no próximo mandato. Isso é muito claro em todos os documentos e na sequência do iter criminis", afirmou.