Ministra mantém decisão que manda Dallagnol pagar R$ 75 mil a Lula

A ANPR argumentou que os agentes públicos não podem responder judicialmente por eventuais danos causados a terceiros no exercício da função e que a responsabilidade nesse caso é do Estado.

Com a condenação, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e a defesa de Deltan foram ao Supremo contra a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na apresentação havia uma denúncia sobre o caso do triplex do Guarujá. Na imagem, havia palavras como “petrolão”, “mensalão” e “perpetuação criminosa no poder”, ligadas ao nome do Lula que aparece no centro da tela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.