Michelle Bolsonaro diz que quer ser primeira-dama, não presidente

Por Folha de São Paulo

27/09/2025 18h30 — em
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (27), que não quer ser presidente, mas primeira-dama, complementando que seu candidato para as eleições de 2026 é seu marido, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente, entretanto, está inelegível e foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão.

"Vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama", disse Michelle, que é presidente do PL Mulher, durante evento do partido em Ji-Paraná, Rondônia.

No discurso em Rondônia, ela defendeu o ex-presidente e afirmou que pode representá-lo. "Se ele quiser, serei a voz dele nos quatro cantos da nação", afirmou, em referência à inelegibilidade do marido.

Disse ainda que quer priorizar a família: "Minha total atenção está voltada para cuidar das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado."

Na última semana, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Michelle havia admitido a possibilidade de entrar na disputa caso fosse "a vontade de Deus".

"Me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário que eu assuma a candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele pedir para mim", disse a ex-primeira-dama, que é evangélica.

Em pesquisa Datafolha do mês passado, Michelle aparece mais bem posicionada que os filhos de Bolsonaro em eventual disputa contra o presidente Lula (PT).

Nas simulações de segundo turno, teria 40%, contra 48% do petista. Já Eduardo Bolsonaro (PL-SP) perderia para Lula por 49% a 37% e, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por 48% a 37%. Na disputa contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o atual presidente ganharia por 45% a 41%.

A possibilidade de uma chapa de Tarcísio com Michelle na vice é exaltada por alguns aliados de Bolsonaro. Michelle, entretanto, sempre vinha se colocando como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

Além da sua recente condenação por liderar a trama golpista em 2022, Bolsonaro foi declarado inelegível em 2023 por criticar e atuar contra o sistema eleitoral, quando fez reunião com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas durante a campanha no ano anterior.

