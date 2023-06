Ex-presidente do Patriota apresenta projeto para anistiar Bolsonaro

Essa não deve ser a única iniciativa. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Sanderson (PL-RS), prometeu proposta similar, mas ainda não a protocolou. As iniciativas, no entanto, não devem prosperar.

"A busca de uma solução pacificadora para as controvérsias decorrentes desse processo nos impele a apresentar esse projeto de lei que visa construir pontes de maneira que possamos enfrentar os desafios da fase que virá com serenidade e desassombro", argumenta.

Barroso foi um aliado de primeira hora de Bolsonaro e quase o filiou para disputar as eleições em 2018. De última hora, o então postulante preferiu o PSL. Depois, já em 2021, tentou abrigá-lo novamente após Bolsonaro romper com o antigo partido. Os esforços renderam a expulsão dele da legenda e a determinação de afastamento da presidência pelo TSE.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Patriota, o deputado federal Adilson Barroso (PL-SP) protocolou logo após o fim do julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.