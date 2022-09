Diretor do Instituto Lula diz que Ciro é 'Pinóquio rancoroso' e cobra a sua renúncia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Instituto Lula Paulo Tarciso Okamotto elaborou uma nota em que refuta acusações feitas por Ciro Gomes (PDT) contra ele e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma participação em um podcast. No documento, o pedetista é tratado como um "Pinóquio rancoroso".

"Ciro inventa que sou um 'testa de ferro' de Lula e que seríamos sócios no Instituto Lula, ele com 99% das ações e eu, 1%. O Instituto Lula é uma organização social civil sem fins lucrativos, que nunca organizou palestras pagas. Quem o fez foi a LILS Palestras e Eventos Ltda, empresa perfeitamente legal", afirma Okamotto, que hoje integra a diretoria da instituição e a coordenação da campanha do ex-presidente.

"Aqui não existe testa de ferro. Não há sócio oculto. Tudo é feito às claras. Mentiras são apenas as de Ciro", continua.

Em entrevista ao Flow Podcast, Ciro disse que decidiu lançar um manifesto à nação reiterando sua candidatura porque "o lulopetismo alucinou" e sugeriu que o fascismo está "ganhando a eleição no Brasil".

O candidato do PDT à Presidência também acusou Lula de manter R$ 20 milhões na conta do instituto que leva seu nome para não pagar impostos. Disse ainda, sem provas, que Okamotto detém parte do dinheiro e que empreiteiras participariam do suposto esquema.

"Vai na internet e vê, Instituto Lula", disse Ciro. "Se for mentira, eu renuncio à minha candidatura hoje. Bora, petistas", afirmou.

"Nenhuma ilegalidade foi encontrada nas palestras, que seguem o modelo consagrado pelos ex-presidentes americanos, como Obama e Bush, e também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso", rebate Okamotto, que classifica as afirmações como "mentirosas" e "caluniosas".

"Como mentiu, Ciro já pode renunciar e ficar com a verdade. Se for homem de palavra e não um Pinóquio rancoroso, a oportunidade está dada. Renuncia, Ciro", finaliza o diretor do Instituto Lula.

O pedetista tem subido o tom nos ataques contra Lula para evitar uma migração de votos para o petista. Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (22) mostrou que Lula é citado como segunda opção de voto por 21% dos eleitores que ainda podem mudar de ideia na eleição para presidente.