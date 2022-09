Candidatos a deputado defendem revisão das leis trabalhistas

O candidato destacou ainda a importância da atuação do Legislativo em denunciar quando a lei não for aplicada em casos de racismo.

"O Brasil tem características muito próprias, de uma população que está envelhecendo sem direitos a nada", disse. "Precisamos aperfeiçoar a lei trabalhista, de forma que leve em conta as transformações sociais, as novas tecnologias, mas que cumpra o seu papel de proteção social."

Daniel Munduruku afirma que, se eleito, o seu foco será a luta pela demarcação dos territórios indígenas. "As sociedades indígenas estão sendo massacradas por uma representação muito forte do agronegócio e dos mineradores", afirmou o candidato. O fortalecimento da Funai também é uma prioridade.

Questionada sobre o marco temporal, tese jurídica que pode travar demarcações de terras indígenas no país, e a autorização de mineração nesses territórios, a candidata afirmou ainda não ter um posicionamento, mas disse que votaria com olhar técnico.

As conversas iniciaram uma série de lives pelo Instagram que o jornal fará com candidatos a deputado federal por São Paulo nos próximos dias.

