Bolsonarista impulsiona agenda de Eduardo em comissão e vota homenagem a filho do ex-presidente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-PR) presidiu, nesta quarta-feira (26), sua primeira sessão à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara com fortes acenos à agenda de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do mandato na semana passada sob alegação de estar sendo perseguido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O principal item votado no colegiado foi uma moção de louvor a Eduardo, "em reconhecimento à sua firme e corajosa atuação na representação do Brasil perante organismos internacionais e autoridades estrangeiras".

O requerimento tem caráter simbólico, mas gerou forte embate entre bolsonaristas e aliados do governo Lula (PT). Enquanto um dos autores da proposta, deputado Zucco (PL-RS), disse que Eduardo merecia aplausos por "lutar contra o estado de exceção que se instalou no Brasil", o petista Alencar Santana (SP) alegou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro era um "traidor da pátria".

A proposta foi aprovada por 22 votos a 9.

Outro item aprovado pelo colegiado foi um convite para a realização de uma audiência pública com Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos que tem sido frequentemente citado por Eduardo nas suas acusações de que a Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) teria interferido nas eleições brasileiras.

Citando Benz, Eduardo tem afirmado se, qualquer evidência que organizações brasileiras teriam recebido dinheiro da agência para influenciar as eleições de 2022. As organizações citadas por Eduardo negam a acusação.

Na terça (25), Filipe Barros disse à Folha que o governo Lula deveria estar preocupado com sua presidência à frente da comissão. Barros tomou posse na Comissão de Relações Exteriores na última quarta (19).

Inicialmente, o PL havia indicado Eduardo para o posto, atendendo a um pedido do próprio Jair Bolsonaro. Em 18 de março, no entanto, o parlamentar afirmou que tomou a decisão "mais difícil" de sua vida e anunciou que permaneceria no exterior porque temia ser preso por Alexandre de Moraes, ministro do STF.

Um dos objetivos declarados de Eduardo nos EUA é tentar convencer o governo Donald Trump a aplicar sanções contra ministros do STF, principalmente Moraes.

"A linha diplomática de política externa que o governo tem adotado desde o seu início não é a linha que eu e o meu partido, o PL, concordamos. Então, todas as vezes que nós entendermos necessário fazer um contraponto à política externa do governo federal, nós vamos fazer", declarou Barros na terça.

"A bagagem que o Eduardo pode trazer e nos ajudar é grande. Claro, eu mantenho um contato direto, represento o meu partido aqui na presidência da comissão. Então existe, de fato, um alinhamento meu, do Eduardo, com o partido".

Ao elencar os temas prioritários de que pretende tratar, Barros defendeu na entrevista itens defendidos por Eduardo e por outros expoentes da direita. Disse querer discutir "compras de ativos estratégicos brasileiros por parte de outros países" e o papel de ONGs internacionais no país.

Sobre sua visão da política externa, afirmou que Lula errou ao ter apoiado publicamente a candidata derrotada nos EUA Kamala Harris e ao ter criticado Trump.

"A primeira-dama, Janja, xingou Elon Musk, que hoje é um dos principais secretários do governo Trump. Portanto, ao fazer isso, ele [Lula] simplesmente cortou qualquer tipo de ligação direta que poderia haver do Brasil com os Estados Unidos", opina Barros.