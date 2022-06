Alckmin e Haddad visitarão assentamentos do MST em agenda conjunta

Pesquisa Datafolha de abril para o Governo de São Paulo mostrou, em um dos cenários, Fernando Haddad liderando com 29%, Márcio França (PSB) com 20%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 10%, e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%.

Os dois visitarão a cidade de Andradina, no interior de São Paulo, para participar da inauguração de uma unidade industrial de produção de laticínios da Coapar, localizada em assentamentos de famílias do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

