Violência contra a Mulher: mais de 4 mil ocorrências foram registradas neste ano em Manaus

A DECCM Norte/Leste está situada na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, zona Norte. Já a DECCM Sul/Oeste fica na rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul. Ambas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As denúncias também podem ser feitas presencialmente nas DECCMs. A DECCM Centro-Sul está localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Parque Dez de Novembro, e funciona 24 horas por dia, em regime de plantão, para registro de ocorrências.

A DECCM participa anualmente da Operação Shamar, voltada para o fortalecimento do combate à violência doméstica e ao feminicídio. A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Durante a ação, as equipes policiais se deslocam para diversos municípios, realizando palestras e orientações sobre os direitos das vítimas e os recursos disponíveis.

Além dos serviços oferecidos pela Polícia Civil, existem outros órgãos que atuam no apoio às vítimas, como o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que é responsável por orientar as vítimas e garantir que elas recebam não apenas apoio jurídico, mas também atendimentos médicos.

Somando os números das DECCMs, mais de 4 mil Boletins de Ocorrência (BOs) foram registrados de janeiro até o início deste mês de novembro. Esses dados demonstram que as mulheres estão denunciando cada vez mais, com o objetivo de romper o ciclo de violência.

