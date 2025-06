Trio é preso por envolvimento com organização criminosa em Parintins

Manaus/AM - Felipe Conceição Ribeiro, conhecido como “Felipinho”, Jefferson Martin Corrêa e Matheus Costa de Oliveira, foram presos na Operação Parintins Mais Segura, nesta segunda-feira (16), por integrarem uma organização criminosa que atua no município.

O delegado Adilson Cunha, da DIP de Parintins, explicou que as investigações que deram origem à operação começaram no final de 2024. Durante esse período, foi possível prender vários integrantes de grupos criminosos rivais, incluindo líderes das facções. Nesta segunda-feira, a operação prosseguiu com a prisão de mais três indivíduos.

“Foi uma ação bastante exitosa, fruto de um trabalho exaustivo que durou alguns meses, mas que, no final, trouxe bons resultados. Esse trabalho é um reflexo da parceria entre as Polícias Civil e Militar de Parintins, com o apoio do DPI. Assim, podemos garantir à população que ela pode contar com o trabalho das autoridades”, destacou Adilson Cunha.

O comandante do 11º Batalhão da PMAM, major Szezypior Neto, ressaltou a importância da colaboração entre as Forças de Segurança para a retirada de circulação de indivíduos em desacordo com a lei.

“A operação já está em andamento há algum tempo e continuaremos a atuar em conjunto pela sociedade. Já realizamos, anteriormente, a prisão de vários indivíduos faccionados de alta periculosidade, que vinham aterrorizando a população, e não vamos parar por aí”, finalizou o comandante.

Os três homens presos responderão por associação criminosa. Eles passarão por audiência e ficarão à disposição da Justiça.

