Sargento da PM é morto na frente da esposa durante discussão com vizinhos em Manaus

Manaus/AM - O 3° sargento da Polícia Militar, Thiago Jorge de Deus Melo, 35, morreu ao ser baleado na porta de casa na rua Almir Pedreira, no bairro Petrópolis, Zona Sul, por volta de 1h40 desta quarta-feira (29). O homem havia acabado de chegar na vila onde morava e estava acompanhado da esposa que também é policial. Ele tentou abrir o portão, mas após ter problemas com a chave, decidiu pular o mesmo. Ao fazer isso, ele amassou o carro de um vizinho e a esposa do homem que estava do outro lado da rua começou uma discussão. O marido também apareceu e a briga se tornou uma confusão generalizada. Segundo o depoimento da esposa de Thiago, o vizinho começou a fazer ameaças ao casal e logo em seguida, fez uma ligação. Minutos depois, dois homens chegaram ao local armados e assassinaram o sargento a tiros na frente da vila. Antes de fugirem, eles ainda roubaram a arma da vítima. A esposa do sargento acredita que a dupla agiu a mando do vizinho, mas a Polícia Civil vai investigar se o homicídio está relacionado a confusão ou se o sargento foi alvo de um atentado. Thiago era lotado na 3ª Cicom e não estava de serviço no momento do crime.

