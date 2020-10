Polícia procura suspeito de matar filho de comerciante em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), pede a ajuda de toda população na divulgação da imagem de um indivíduo, ainda não identificado, que participou do homicídio de Thiago Dantas Batista, 29, conhecido como ‘Thiaguinho’, ocorrido no dia 08 de setembro deste ano, no bairro Cidade de Deus, Zona norte da capital.

Conforme o titular da DEHS, Charles Araújo, o caso ocorreu por volta das 18h, na avenida Nossa Senhora de Fátima, ocasião que a vítima estava no comércio da família. Três homens entraram no estabelecimento e um deles atirou contra Thiaguinho.

“A vítima, apesar de ter sido socorrido, veio a óbito no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. Quem tiver informações sobre a identificação e localização do homem que está na imagem, pode entrar em contato com a DEHS pelo número: (92) 3636-2874 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes,” assegurou o delegado.