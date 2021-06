Polícia procura por jovem que desapareceu após ir para bar no Amazonas

De acordo com a mãe do jovem, ele saiu da casa onde mora, no quilômetro 13, rodovia federal BR-319, com destino a um bar. Segundo ela, o filho ficou no local até meia-noite e um homem identificado apenas como ‘Marcelo’, relatou que o viu pela última vez já na madrugada de domingo. A última vez em que foi visto, Walciney trajava um short azul, camisa de time de futebol de cor laranja e sandálias brancas. O delegado David Jordão, titular da 35a DIP, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Walciney, que entre em contato pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

