Com pés e braços amarrados, corpo é desovado em avenida de Manaus

À polícia, moradores informaram que havia um corpo desovado na rua. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima com os braços e pernas amarradas, com sinais de tortura e com diversos tiros pelo corpo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Manaus/AM - Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado morto nesta segunda-feira (07) entre as avenidas Cosme Ferreira e Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

