Com arma falsa, integrante de facção é preso em Benjamin Constant

Os Policiais militares, por volta das 10h, receberam denúncia anônima via linha direta, com a informação de que haviam três pessoas, possivelmente armadas, em uma residência. De imediato, a guarnição foi até o local indicado e, após fazer o cerco à residência, um suspeito foi avistado na parte externa da casa. Logo que percebeu os policiais se aproximando, o indivíduo tentou fugir, mas foi detido pela equipe policial. Após a detenção, o suspeito foi reconhecido pela guarnição de pertencer a uma facção criminosa, responsável por vários delitos na região. Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram uma balança, um simulacro de pistola 100, dois cordões de cor dourada, um cartucho de calibre 16 deflagrado, 100g de substância com aparência de maconha, um papelote com aspecto de maconha, R$72 em espécie, um aparelho celular, duas carteiras de trabalho, uma identidade e um título de eleitor.

Manaus/AM - Um homem foi detido nesta segunda-feira (7) por tráfico de drogas e posse de uma arma de fogo falsa, em um beco, no Centro do município de Benjamin Constant.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.