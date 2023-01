Polícia apreende mais de 1kg de peixes, em período de defeso, na Panair em Manaus

Denúncias - A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Proteção - O Defeso proíbe, anualmente, no período de 1º de outubro a 31 de março, a pesca, o transporte, a armazenagem e a comercialização de espécies como tambaqui, pacu, surubim, matrinxã, pirapitinga, sardinha, caparari, mapará e aruanã na bacia hidrográfica do rio Amazonas.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, na quarta-feira (25), mais de um quilo de peixes, avaliado em $29 mil, que estão em período de defeso. A ação ocorreu durante fiscalização em uma balsa, na Feira da Panair, localizada no bairro Educandos, na zona sul de Manaus.

