PC procura suspeito de matar esposa com 20 facadas no Amazonas, família oferece R$ 5 mil de recompensa

Robson, mais conhecido como “Robinho”, era marido de Andreia e teria cometido o feminicídio no último 6 de outubro, na frente das duas filhas do casal de 4 e 5 anos.

Manaus/AM – A família de Andreia Pinheiro da Silva, 24, assassinada com mais de 20 facadas dentro da própria casa no município de Maués, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem ajudar a encontrar Robson Leão, suspeito do crime.

