Padrasto é suspeito de puxar com corda testículos de enteado de 9 anos no Amazonas

Manaus/AM – Um homem que não teve o nome divulgado foi preso nesta quinta-feira (7), em Itacoatiara, interior do Amazonas, suspeito de puxar os testículos do enteado com uma corda.

De acordo com a Polícia Militar do município, a mãe disse que ao acordar, percebeu que o filho estava calado, com ferimentos na boca e nos testículos. Ela questionou o companheiro, que não quis falar sobre o assunto, e impediu que ela de saísse da casa.

Horas depois, ele recebeu uma ligação para ir até uma entrevista de trabalho, momento em que a mãe da criança conseguiu fugir até a casa de um amigo, onde a criança relatou que o padrasto havia amarrado os testículos dele com uma corda e puxado, além disso, foi agredido em outras partes do corpo. De imediato, a polícia foi acionada.

Os militares fizeram buscas no município e conseguiram prender o suspeito.

A criança precisou ser levada para o hospital da cidade, e após atendimento, passará por corpo de delito.