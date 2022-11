Mulher é presa ao tentar matar casal de idosos com peixeira no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 25 anos foi presa na madrugada de sexta-feira (25) por suspeita de tentar matar um casal de idosos com um peixeira, na rua 7, bairro Nova Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, interior do Amazonas.

Conforme a 8ª Companhia Independente (CIPM), os policiais foram acionados por populares, e encontraram os idosos, com idades de 60 e 74 anos, bastante feridos. Uma testemunha informou onde a suspeita estaria escondida, porém não relatou a motivação para o crime. Na casa das vítimas foi encontrado uma faca, tipo peixeira, suja de sangue.



O casal foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro da Compensa em Manaus. Os militares foram no local apontado pela testemunha e prenderam a suspeita, que já tinha trocado de roupa que estava suja de sangue.



A mulher foi presa e ficará à disposição da justiça.



Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.