Menina de 10 anos revela em desenhos ter sido estuprada pelo padrasto

O padrasto foi preso por meio de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. As investigações indicam que ele tenha estuprado a criança ao longo de, pelo menos, um ano, na residência onde vive a família, incluindo duas filhas do casal. Os crimes teriam acontecido enquanto a mãe da vítima não estava presente. O acusado também ameaçava a menina caso contasse a alguém sobre os abusos.

"Ela falou na carta que não aguentava mais. Que ele constantemente passava as mãos mas partes íntimas dela e que da última vez tinha chegado até a machucar. O desenho era de uma figura grande, como se fosse um adulto, passando a mão no desenho de uma criança pequena, nas partes íntimas da criança", descreveu ele ao Extra.

Segundo o Extra, o laudo médico constatou, de acordo com o delegado, Willians Batista, responsável pela investigação, a existência de lesões compatíveis com violência sexual.

