"MD", conselheiro de facção é preso em Manaus

Manaus/AM - Maicon de Morais Barreto, mais conhecido no mundo do crime como "MD", foi preso nesse domingo (10), pela Polícia Civil em Manaus.

MD é apontado como conselheiro de uma facção criminosa que opera no narcotráfico e especialista em roubo de bancos. No momento da prisão, ele estava com duas armas e várias munições.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, do 1ºDIP, Maicon já responde por homicídio qualificado, roubo majorado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Todas as penas somadas ultrapassam 32 anos de prisão.