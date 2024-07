Lancha da prefeitura de Maraã é recuperada após ser roubada por piratas do rio

Manaus/AM - Uma lancha da Prefeitura do município de Maraã, no interior do Amazonas, foi recuperada, nesta quinta-feira (25), após ser roubada por piratas do rio, no município.

A embarcação pertence a Secretaria Municipal de Educação e está avaliada em R$ 100 mil.

Conforme o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, o crime ocorreu na avenida Castelo Branco, bairro Centro do município, na madrugada de quinta-feira (25), e as diligências iniciaram logo após o registro do Boletim de Ocorrência (BO).

“O crime foi registrado por câmeras de segurança do local, onde vários indivíduos armados foram flagrados adentraram no flutuante para furtar a lancha, avaliada em R$ 100 mil, e um motor de embarcação”, disse o delegado.

Segundo o delegado, embarcação foi abandonada pelos infratores e foi localizada na tarde de quinta-feira, nas proximidades de uma comunidade na zona rural do município, no rio Japurá.

“Continuaremos com as investigações para identificar os autores e efetuar as suas prisões”, falou o delegado.