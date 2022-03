Idoso é preso por violência doméstica enquanto fazia b.o contra o filho no Amazonas

“Não é a primeira vez que ele pratica esse crime contra ela, pois viviam juntos há 27 anos antes de se separarem. Logramos êxito na prisão deste infrator e continuaremos atuante no combate à violência contra as mulheres”, enfatizou a autoridade policial.

“Nos dirigimos à casa do filho do idoso, momento em que a mulher relatou que, na verdade, ela teria sido a vítima de injúria. Em ato contínuo, ela nos acompanhou até à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO), a fim de formalizar a denúncia”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Roberta Merly, o crime ocorreu na rua Caapiranga, bairro da União, naquele município. As equipes tomaram conhecimento sobre o fato após o autor comparecer à delegacia e informar que teria sido agredido pelo filho.

