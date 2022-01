Homem que manteve esposa e filhos em cárcere tem prisão preventiva decretada em Manaus

Manaus/AM - Isaac de Souza Martins, suspeito de manter por cerca de 15 horas a esposa e os filhos em cárcere privado, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça do Amazonas. A decisão foi decretada pelo juiz Michael Matos de Araújo, no início da noite desta terça-feira (18), após realização da audiência de custódia por videoconferência. Isaac é acusado de cárcere privado de Rosana Almeida Fonseca e de um casal de filhos (art. 148, 1.º, I e IV, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I e II da Lei Maria da Penha), fato ocorrido na manhã da última segunda-feira (17), no bairro do Mutirão, Zona Norte de Manaus, das 21h30 do dia 16, domingo, até 13h30 do dia 17, aproximadamente.

