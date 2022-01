Homem faz mulher e filhos reféns dentro da própria casa em Manaus

O local está sendo isolado enquanto a PM tenta negociar com o suspeito para tentar libertar a mulher e os dois filhos do casal.

Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificada, está sendo mantida refém pelo marido, identificado apenas como Isac, durante a madrugada desta segunda-feira (17) dentro da própria casa, no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus. Os dois filhos do casa também estão na residência.

