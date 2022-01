Grupo é preso por tráfico de drogas e roubo em ações da polícia no Amazonas

Manaus/AM - Três homens e um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento em crimes de tráfico de drogas e roubo. As ocorrências se deram na sexta-feira (14), nos municípios de Boca do Acre e em Tefé, interior do Amazonas. Em Boca do Acre, os militares prenderam um homem na rua com nove pacotes de pasta base de cocaína, quatro pacotes de cocaína, além de um aparelho celular. O homem foi levado para a delegacia da cidade. Em outra ação, em Tefé, os policiais efetuaram a apreensão de um adolescente de 16 anos e a prisão de dois homens, de 22 e 21 anos, por envolvimento em roubo, na Estrada da Agrovila. Com os suspeitos, foram encontrados dois aparelhos celulares, um jaleco de mototaxista, R$ 500 em espécie e uma arma de fogo de fabricação caseira. Os policiais efetuaram a prisão após receberem informações de que um roubo teria ocorrido no Km 12 da Estrada da Emade. No local, os militares se depararam com uma motocicleta indo na direção do aeroporto da cidade e, após um cerco, efetuaram a prisão dos envolvidos. Na revista, foram encontrados os objetos do roubo, e uma das vítimas do roubo reconheceu os indivíduos. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Tefé.

