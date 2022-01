Polícia detém cinco homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Amazonas

Manaus/AM - Ações desenvolvidas pela Polícia Militar no interior do estado, ao longo do sábado (15), resultaram na detenção de cinco homens e na apreensão de armas. As ações ocorreram em Rio Preto da Eva e Carauari.

Em Rio Preto da Eva, por volta das 9h de sábado, policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram um homem de 30 anos em posse de drogas. Ele foi detido durante barreira policial no ramal da Afibram, no Km 82 da rodovia AM-010, onde era conduzido por um mototaxista, que foi abordado pelos militares. Com o garupa foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R$ 500 em dinheiro.

Em razão do flagrante, o homem foi conduzido à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

No município de Carauari, policiais do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em operação conjunta com a Polícia Civil, detiveram quatro homens, com idades entre 23 e 25 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A operação ocorreu no bairro do Flamengo, após denúncias anônimas. Com o quarteto, os policiais localizaram 150 porções de entorpecentes, quatro armas caseiras calibre 28, um simulacro, uma espingarda calibre 20, nove facas, um rádio comunicador, três smartphones e R$ 943,50 em dinheiro.

Os quatro infratores, juntamente com todo o material ilícito, foram conduzidos à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).