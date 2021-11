Homem é preso por estuprar menina de 13 anos no Amazonas

Ainda conforme a autoridade policial, com base nas informações, os policiais seguiram em busca do infrator e o localizaram em sua casa. Ele responderá por estupro de vulnerável.

“Ela questionou a filha sobre o que havia acontecido, e a adolescente contou que trocava mensagens, há alguns meses, com um homem conhecido da família, e que ele havia mantido relações sexuais com ela”, explicou Merly.

De acordo com a delegada Roberta Merly, as investigações em torno do caso iniciaram após a mãe da vítima comparecer à delegacia informando que sua filha tinha saído para ir ao mercado, e quando retornou, percebeu que ela estava sangrando.

Manaus/AM - Um homem de 33 anos, foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Morada do Sol, em Manacapuru, na noite de quinta-feira (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.