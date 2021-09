Homem é preso com mais de 1 tonelada de pescado ilegal no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (08), dentro do barco Miss Mary, no município de Japurá, interior do Amazonas. Ele é dono da embarcação que transportava mais de uma tonelada de pescado ilegal.

Durante fiscalização, foram encontrados nove ovos de tracajá, dois potes com banha de peixe-boi, 349 quilos de pirarucu e mais de uma tonelada de pescados variados. As espécies são protegidas por lei e só podem ser comercializadas com licenciamento ambiental.

O responsável pelo material foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, onde prestou depoimento. O pescado apreendido também foi levado à unidade policial e posteriormente, foi doado para as comunidades próximas a base, além de entidades filantrópicas de Coari.