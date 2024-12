Homem é preso com 9 kg de cocaína em embarcação rumo a Manaus

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso, nesta quinta-feira (19), ao ser flagrado com drogas em sua mala em uma embarcação com destino à capital. O suspeito foi detido durante uma abordagem na Base Fluvial Arpão 1, em Coari, no Amazonas.

De acordo com a polícia, os policiais abordaram, por volta das 6h, a embarcação (ferry boat) Banzeiro e, com o auxílio do cão policial da CIPcães, identificaram um passageiro. Este transportava 9 quilos de cocaína escondidos em sua bagagem.

Em depoimento à polícia, o suspeito confessou ter embarcado com o entorpecente em Benjamin Constant, com destino a Manaus. Ele foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.