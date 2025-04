PM envolvido em esquema dos 'flanelinhas' é solto após audiência de custódia em Manaus

Manaus/AM - O tenente-coronel da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi solto neste domingo (27) após passar pela audência de custódia.

Ele foi preso de madrugada suspeito de envolvimento em um esquema dos flanelinhas com cobrança abusiva de estacionamento durante evento na Arena da Amazônia e no Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus.

Os flanelinhas teriam sido presos e encaminhados para o 19º DIP, no entanto, o tenente-coronel foi à unidade policial e exigiu que eles fossem liberados porque estavam sob o comando dele. No entanto, o militar recebeu voz de prisão por desobediência após se recusar a sair do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), desde o início deste ano era realizado um monitoramento de cobranças abusivas de estacionamentos em vias públicas. Após denúncias anônimas, policiais militares foram até o local indicado e prenderam cinco pessoas envolvidas no esquema com a participação de um oficial da PM lotado na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).