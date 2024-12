Criminosos que assaltaram Manauara Shopping compraram passagens aéreas para fugir do Amazonas

Segundo Fraga, todos os indivíduos têm passagem pela polícia, além de mandados em aberto, um por organização criminosa e outro por roubo majorado. Os suspeitos vão responder por roubo triplamente majorado, com emprego de arma de fogo, com o uso de agentes e restrição de liberdade, além do uso de documento falso, entre outros.

Manaus/AM - O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, afirmou que as investigações ainda estão em andamento. Segundo ele, o crime foi cuidadosamente orquestrado, e os criminosos já haviam adquirido passagens aéreas para deixar o estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.