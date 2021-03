Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-mulher no AM

“A vítima procurou a delegacia solicitando auxílio após sofrer ameaças de agressões físicas e informou, ainda, que no passado já havia sofrido ameaças com o uso de arma branca contra ela e seus pais, por parte do infrator”, explicou a autoridade policial.

Segundo o titular da unidade policial, delegado Aldiney Nogueira, o indivíduo já havia sido notificado quanto à decisão judicial que estipulou medidas como o afastamento do lar e distanciamento mínimo do acusado em relação à vítima e, mesmo assim, ele descumpriu tais medidas.

Manaus/AM - Um jovem de 22 anos foi preso, nesta terça-feira (02), por descumprir medidas protetivas, contra a ex-companheira, uma mulher de 25 anos, no município de Itapiranga, interior do Amazonas.

