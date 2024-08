Homem é preso ao furtar cabos de energia no Planalto

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Por volta de 02h30, os policiais militares receberam uma denúncia de que aconteciam furtos de fiação, na avenida Desembargador João Machado. Já no local, os PMs encontraram um suspeito com uma porção de fio, um alicate e duas armas brancas pequenas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.