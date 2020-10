Homem é executado por traficantes em boca de fumo em Manaus

Manaus/AM - Um jovem, aparentando ter entre 17 e 18 anos, foi executado com um tiro nas costas na tarde deste sábado (17) em uma área de mata na rua Domingos Eneas da Frota, bairro Grande Vitória.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, o rapaz estava com drogas e uma arma de fogo fazendo a guarda de uma boca de fumo quando traficantes rivais chegaram no local e cometeram o crime. A polícia vai investigar se a execução tem a ver com guerra entre facções.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).