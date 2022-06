Homem é executado com 15 tiros após partida de futebol em Manaus

Valdir foi socorrido por moradores e familiares para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias onde já chegou sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve seguir com as investigações para elucidar o crime.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o homem estava andando na rua após o jogo de futebol quando criminosos armados abordaram a vítima e efetuaram diversos disparos. Segundo populares, dois homens em uma motocicleta fugiram do local.

Manaus/AM - Um homem identificado como Valdir Guedes da Silva Neto, 26, foi executado com 15 tiros após uma partida de futebol nesta quinta-feira (16), na rua Santo Antônio, no bairro Compensa 1, na zona Oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.