Entregador de distribuidora morre em acidente em Manaus

A perícia esteve no local e apura as responsabilidades. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Manaus/AM - Um entregador identificado como Matheus Silva, de 18 anos, morreu em um acidente na noite desta quinta-feira (16), na rua Plínio Salgado, no conjunto Vila Nova, do bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus.

